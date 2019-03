"Das hat schon einen Schlag getan" Kleinflugzeug stürzt in Waldstück: Zwei Menschen verletzt

Maxhütte-Haidhof - Bei dem 50-Jährigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um den Piloten. Nach dem Aufprall des Doppeldeckers in einem Wald in der Nähe von Maxhütte-Haidhof sei die Maschine in Brand geraten. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die beiden Männer jeweils mit Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.