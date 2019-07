Am Freitag hatte das Amt die Bürger in 14 Städten und Gemeinden in den Landkreisen Deggendorf, Passau und Dingolfing aufgefordert, das Trinkwasser abzukochen. In einem Brunnen der Gemeinde Moos (Landkreis Deggendorf) seien Enterokokken gefunden worden, hatte ein Sprecher des Landratsamtes erklärt. Zum Baden, Duschen, Spülen und Kaffeekochen könne das Wasser aus der Leitung verwendet werden.