Ter Stegen: "Fühle mich nicht mehr unter Druck gesetzt"

Er goss kein Öl ins Feuer, löschte mit Wasser. Eloquent, stets lächelnd und charmant, so gab sich ter Stegen am Tag vor seinem nächsten Einsatz in der Nationalelf beim Testländerspiel am Mittwoch gegen Argentinien (20.45 Uhr, RTL live).