Maskiert und bewaffnet Junggesellenabschiede lösen Polizeieinsätze aus

Amorbach/Nordheim - In Nordheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) alarmierte eine Autofahrerin die Polizei, weil sie einen maskierten und bewaffneten Mann zu einem Hauseingang laufen sah, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am Sonntag mitteilte. Die Beamten umstellten das Haus und fahndeten nach dem Besitzer, der telefonisch zunächst nicht erreichbar war.