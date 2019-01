Der Bayerische Jagdverband (BJV) verweist in einem Flyer darauf, dass der Waschbär vor allem in Nordwestbayern vorkommt und dort auch am intensivsten bejagt wird. Denn in dieser Region seien auch Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Sumpfschildkröte und des Birkhuhns zu finden. Ein Monitoring, also eine kontinuierliche Beobachtung der Waschbär-Population, sei zwingend erforderlich. Jeder Jäger kann dem BJV seine Beobachtungen in einem Fragebogen mitteilen.