Erik ten Hags große Inspiration: Guardiola

In seiner Bayern-Zeit ließ sich ten Hag von einem anderen großen Coach inspirieren: Pep Guardiola. Kaum ein Training der Profis verpasste ten Hag, er tauschte sich immer wieder mit Guardiola aus und nahm methodisch eine Menge von der Lehre des Katalanen mit. Wie Guardiola will ten Hag dem Gegner mit Ballbesitzfußball wehtun, am Dienstag in Turin kombinierte sich Ajax in manchen Phasen vom eigenen Sechzehner bis vors gegnerische Tor. Klar, dass die heimische Presse jubelte. Das "Algemeen Dagblad" etwa schwärmte nach dem "Mirakel" vom "Überraschungsteam für die Ewigkeit". Wobei: Ganz so überraschend kam der Sieg ja nicht. In der Vorrunde hatte ten Hag bereits "seine" Bayern geärgert (1:1/3:3), im Achtelfinale dann Titelverteidiger Real Madrid ausgeschaltet (1:2/4:1). Jetzt war eben Ronaldos Juventus dran.