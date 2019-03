Die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer sollen am Sonntagabend drei Zivilbeamte während eines Einsatzes zusammengeschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Montag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen das Duo. Zudem wurde ein 48-Jähriger kurzzeitig festgenommen.