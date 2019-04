Hagelregen im Allgäu - Glätteunfälle auf der A7

Auslöser waren den Angaben zufolge zwei Autos, die getrennt voneinander auf der glatten Autobahn ins Schleudern geraten waren. Das eine landete im Straßengraben, das andere krachte in einen langsameren Wagen hinein. Danach kam es in beiden Fahrtrichtungen zu weiteren Unfällen. Erst am späten Abend war die A7 wieder frei befahrbar.