Karlstein am Main - Beim Autofahren ist ein Senior in Unterfranken vermutlich aus gesundheitlichen Problemen gestorben. Der 80-Jährige fuhr in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) mit Schrittgeschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kam mit seinem Auto in einem Straßengraben zum Stehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.