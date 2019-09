Per Haftbefehl gesucht - Mann versteckt sich in Bettkasten

Als Einsatzkräfte am Mittwoch vor der Wohnungstür seiner Mutter in Selbitz (Landkreis Hof) standen und klingelten, sprang der Mann in den Bettkasten. Die Polizisten holten den 34-Jährigen aus seinem Versteck und brachten ihn in Untersuchungshaft. Warum gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, sagte der Sprecher nicht.