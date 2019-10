Der sogenannte Raufußkauz sei ohne Futter und Wasser in einem durchlochten Karton gesessen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag. Er sei in Innsbruck in einen Transporter geladen worden und sollte nach Hessen gebracht werden. So weit kam er aber nicht - stattdessen kümmert sich nun ein Tierschutzverein um den Vogel. Er sei wohlauf, sagte die Sprecherin.