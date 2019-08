Als ein dritter Hund zu Tode kam, wurden die Untersuchungen ausgeweitet. So entdeckten die Behörden "Tychonema", eine seltene Gattung der Blaualge. Diese ist in Deutschland eigentlich nicht beheimatet und wissenschaftlich kaum erforscht - weswegen sie in den ersten Proben nicht nachgewiesen werden konnte. "Grundsätzlich kann im Labor nur gefunden werden, wonach man sucht. Suchen kann man nur, was man kennt", teilte das Landratsamt mit. Derzeit werden die neuen Wasserproben in zwei Speziallaboren in München und Berlin ausgewertet. Dies kann sich noch einige Tage hinziehen. Bislang wurde niemand verletzt.