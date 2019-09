Würzburg - Für versuchten Mord mit einer Machete ist ein 28-Jähriger vom Landgericht Würzburg zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte nach einem Streit zwei Kontrahenten in der Würzburger Innenstadt mit Stichen verletzt, einen davon lebensgefährlich. Laut Anklage wollte sich der Serbe mit dem Angriff für eine Beleidigung in einer Diskothek rächen. Auch sein 23-jähriger Bruder hatte sich mit Schlägen an der Auseinandersetzung beteiligt. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.