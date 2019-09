Landshut - Eine Frau hat in Niederbayern mehrere Polizeibeamte attackiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 28-Jährige am Mittwoch zunächst ohne Ticket mit der Regionalbahn. Als sie sich weigerte, ihre Personalien anzugeben, rief ein Zugbegleiter die Beamten zu Hilfe.