Regensburg - Bauarbeiter haben in Regensburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper am Nachmittag entschärft werden. Die US-amerikanische Bombe wurde am Morgen entdeckt und hat nach Polizeiangaben einen intakten Zünder.