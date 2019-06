Bayern Fliegerbombe in Augsburg entschärft

Gefunden wurde die Fliegerbombe im sogenannten Martini-Park, einem ehemaligen Firmengelände, auf dem es jetzt kulturelle Einrichtungen und Wohnungen gibt. Insgesamt etwa 900 Menschen seien in dem betroffenen Radius gemeldet, hieß es. "Vielen Dank an alle Einsatzkräfte und an Sie - liebe Augsburger - für die Geduld und Unterstützung", twitterte die Polizei nach der Entschärfung.