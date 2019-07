München - Das befürchtete Verkehrschaos zum Beginn der Sommerferien in Bayern ist am Freitag weitgehend ausgeblieben. Nach Angaben des ADAC steht der Stau-Höhepunkt noch bevor. "Am vollsten wird es wohl am Samstag - vom Morgen bis zum Nachmittag", kündigte ein Sprecher am Freitag an. Besonders staugefährdet seien die Autobahnen 8, 9 und 99.