Nichtsdestotrotz gilt RB als Feindbild und Sinnbild für die grenzenlose Kommerzialisierung des Fußballs.

Ja, aber so einen Sündenbock hat es doch schon immer gebraucht, an dem der Fan seinen Ärger ablassen kann. Ob früher Bayer Leverkusen, später Hopps Hoffenheim, jetzt eben Red Bull Leipzig. Natürlich befremdet auch mich der Fußball inzwischen sehr stark. Allein der unsägliche Wahnsinn, dass man vor jedem Spiel schauen muss, welches Abo ich dafür jetzt kaufen müsste. Sky? Dazn? Eurosport? Ich finde das eine Sauerei. Dem Fan wird damit auf eine recht unsympathische Art vermittelt, dass über all dem einfach nur Geldmacherei steht.

Schauen Sie da überhaupt noch Fußball?

Mir vergeht die Lust, ich habe da langsam auch keinen Bock mehr drauf. Ich merke auch in meinem Umfeld, dass wir langsam anfangen, Fußball im Fernsehen zu boykottieren, weil wir eben nicht noch mehr Geld dafür ausgeben wollen. Das ist aber ganz unabhängig von RB Leipzig. Die machen einen tollen Job und engagieren sich auch extrem für viele soziale Projekte. Für benachteiligte Jugendliche, für Behinderte, auch für Flüchtlinge, der Klub positioniert sich auch ganz deutlich gegen Rassismus.

Das tut gerade in Sachsen nicht jeder Klub und auch nicht die ganze Gesellschaft. Ob die Duldung einer Trauerfeier für einen Neonazi im Stadion des Chemnitzer FC, ob Hetzjagden auf Ausländer, Rechtsextremismus, Fremdenhass. Sie, der Sie sich seit Jahren mit Silbermond gegen Nazis engagieren: Warum immer wieder Sachsen?

Ein komplexes Thema, an dem sich schon Philosophen und Politikwissenschaftler abgearbeitet haben. Ein großes Problem ist meines Erachtens, wenn sich abgehängte und unzufriedene Leute ungehört fühlen und es denen da oben mal so richtig zeigen wollen. Das ist genau das, was die Rattenfänger dann ausnutzen und wo ihre Schwarz-Weiß-Parolen auf einen fruchtbaren Nährboden fallen. Nur wehre ich mich dagegen, dass gleich alle Sachsen pauschal als Nazis verunglimpft werden. Solche Idioten gibt es überall im Land.

Zum sportlichen Abschluss, im Sommer kommt Julian Nagelsmann nach Leipzig, erwarten Sie für nächste Saison einen Dreikampf an der Spitze? Bayern, Dortmund, RB?

Kann gut sein, ich würde mir das wünschen. Leipzig wird sich sicher dauerhaft ganz oben etablieren.

Wie enden die zwei noch ausstehenden Spiele zwischen Leipzig und den Bayern?

Am Samstag machen die Bayern die Meisterschaft perfekt. Und im Pokalfinale gewinnt Leipzig. Das wärs.