Schaden durch umherfliegende Teile

Bis die Unfallstelle geräumt worden war, leiteten die Einsatzkräfte den kompletten Verkehr an der AS Denkendorf aus. An den beiden Autos sowie an einem Lastwagen, der durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt wurde, entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.