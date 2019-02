Nürnberg - Mit mehreren großen Fleischer-, Jagd- und Küchenmessern an Bord ist der Fahrer eines Kleintransporters am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 56-Jährige hatte die Messer in seiner Fahrgastzelle sowie im Laderaum versteckt. "Die meisten davon wären für ihn zu jeder Zeit sofort zugriffsbereit gewesen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.