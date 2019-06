Bayern Eltern und vierjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Würzburg (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der A3 nahe Würzburg ist am Sonntag eine dreiköpfige Familie schwer verletzt worden. Laut Polizei kam eine 31 Jahre alte Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Kleinbus kurz vor dem Rasthof Würzburg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin, ihr 31 Jahre alter Mann und ihr vierjähriges Kind wurden dabei schwer verletzt. Die A3 in Richtung Frankfurt war auf Höhe der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um.