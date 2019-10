München - Wegen Bauarbeiten auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn werden am Wochenende einzelne Züge umgeleitet oder halten nicht an allen Tunnelbahnhöfen. "Das ist aber keine vollständige Sperrung, wie wir sie zuletzt hatten", teilte ein Sprecher der Bahn am Samstag mit. Den Angaben zufolge gilt der geänderte Fahrplan jeweils in den Nächten zum Sonntag und zum Montag ab 22.30 Uhr. Fahrgäste müssen dann bis zum frühen Morgen des nächsten Tages mit Umleitungen und Halteausfällen rechnen.