Mühldorf am Inn - In 21 Schulen, Geschäfte und Werkstätten sollen zwei Männer in Oberbayern eingebrochen sein - bei ihrer letzten Tat erwischte die Polizei die 19- und 24-Jährigen. Nach Angaben der Beamten vom Donnerstag erließ ein Richter Anfang der Woche Haftbefehle gegen die beiden.