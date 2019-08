Lenggries - Nach dem Überfall auf ein Spielcasino in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat die Polizei drei Männer festgenommen. Die Beamten fanden sie an ihrem jeweiligen Wohnort im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein weiterer Täter war vorerst noch auf der Flucht.