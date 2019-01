München - Für die letzten Jahre der Generalsanierung könnte das Deutsche Museum eine Fassade aus dem 3D-Drucker erhalten. Am 22. Januar werde die Münchner Stadtgestaltungskommission über die Pläne diskutieren, teilte das Deutsche Museum am Mittwoch in München mit. Das Gremium spricht allerdings nur eine Empfehlung aus. Hinter dem "Tor zur Zukunft" würde sich laut Mitteilung ab Oktober 2020 ein provisorischer Eingangsbau verbergen. Der Interimseingang aus recycelbarem und lichtdurchlässigem Kunststoff wäre auf viereinhalb Jahre angelegt.