Bundesvorsitzender der Identitären Bewegung bekommt Waffenlizenz nicht zurück

Außerdem habe der Kläger Meinungen nicht nur am Rande der Legalität geäußert, sondern sich bei drei Störaktionen der Identitären Bewegung unter anderem wegen Hausfriedensbruchs strafbar gemacht, so Adolph. Der Kläger weise zudem eine Nähe zu der in Deutschland seit 2009 verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend auf. In dem rechtsextremen Jugendverband sei er zwar nicht Mitglied gewesen, habe dort aber an Zeltlagern teilgenommen und sei als Redner aufgetreten, erläuterte der Richter. Von dem Verband habe sich Altmieks nicht hinreichend distanziert, sondern seine Auftritte dort bagatellisiert. "Das Risiko, dass der Kläger die Waffen missbräuchlich verwendet, hat nicht die Allgemeinheit zu tragen", betonte Adolph.