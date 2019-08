Leipzig/München - Dürfen Polizisten Tätowierungen sichtbar tragen? Darüber soll das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Wie die "Bild" in München am Montag berichtete, ließen die Leipziger Richter die Revision eines Streifenpolizisten aus Franken zu (Az.: BVerwG 2 C 13.19). Der Polizist geht seit sechs Jahren juristisch dagegen vor, dass ihm sein Dienstherr verbietet, sich den hawaiianischen Gruß "Aloha" auf den Unterarm stechen zu lassen.