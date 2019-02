Strafanzeige gegen Mitarbeiter

Das Bistum stellte Strafanzeige gegen einen ehemaligen Mitarbeiter und dessen Geschäftspartner. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II gegen die zwei Beschuldigten dauern nach Angaben der Behörde an. Das Bistum hatte zunächst nur etwa ein Zehntel, also rund 6 Millionen US-Dollar (5,3 Millionen Euro) der in den USA investierten Summe zurückerhalten. "54 Millionen US-Dollar sind derzeit noch offen", sagte Wastl.