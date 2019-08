Nürnberg - Sturzbetrunken hat ein 50 Jahre alter Mann in Nürnberg mit einer Pistole in die Luft geschossen und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 50-Jährige hatte sich nach Angaben von Zeugen mit drei weiteren Personen gestritten. Es sei zu Beleidigungen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als zwei weitere Männer dazu kamen, schoss der 50-Jährige in die Luft. Während seine noch immer unbekannten Kontrahenten flohen, setzte sich der Schütze in einem Gebäude an einen Tisch.