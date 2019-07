Marktschellenberg - Bergretter haben in Oberbayern fünf Kletterer mit zwei Hubschraubern gerettet. Die Helikopterbesatzungen flogen die Bergsteiger einzeln vom Geiereck am Untersberg ins Tal bei Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land), wie das Bayerische Rote Kreuz am Mittwoch mitteilte.