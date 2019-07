München - Von einer schwächeren Konjunktur ist im bayerischen Handwerk noch nichts zu spüren - im Gegenteil: Die Kapazitätsauslastung habe einen neuen Rekord erreicht, und "weil so viel zu tun und die Nachfrage unverändert kräftig ist, müssen Kunden - außer im Notfall - durchschnittlich 10,4 Wochen auf die Auftragserfüllung warten", teilte der Bayerische Handwerkstag am Mittwoch in München mit.