München - Die Basketballer des FC Bayern müssen in den kommenden Wochen auf ihren neuen Spielmacher TJ Bray verzichten. Wie der Meister aus München am Sonntag mitteilte, musste sich der 27-jährige US-Amerikaner wegen einer Sehnenverletzung einem Eingriff am Fuß unterziehen. Brays Fuß müsse nun für etwa einen Monat ruhiggestellt werden.