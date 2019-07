Kronen und Brücken Bayern geben für Zahnersatz besonders viel Geld aus

Berlin - Beim Zahnersatz greifen die Bayern nach einer Auswertung der Barmer im Bundesvergleich besonders tief in de Tasche. Für Kronen, Brücken und anderen Zahnersatz zahlen sie im Schnitt 1.228 Euro als Eigenanteil dazu. Das ist fast doppelt so viel wie bei Patienten in Sachsen-Anhalt, wie aus dem "Zahngesundheitsatlas" der Krankenkasse hervorgeht, der am Donnerstag in Berlin erstmals vorgestellt wurde.