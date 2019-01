Im Schnitt mussten Kunden im vierten Quartal demzufolge rund 9,1 Wochen auf einen Handwerker warten - mehr als eine Woche länger als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In München und Oberbayern hätten die Handwerker Aufträge für die nächsten 8,1 Wochen in den Büchern. "Ein solcher Jahresendwert wurde in einem vierten Quartal übrigens noch nie erreicht", sagte Peteranderl.