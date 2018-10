Zumal sich das berufliche Aufeinandertreffen am Ende, abgesehen von einer Begegnung am Vorabend, auch auf das Wesentliche beschränkte. Da auf beide Teams bereits am Sonntag die nächsten Aufgaben in der heimischen Liga warten, saß Marko Pesic am Freitag nämlich auch schon wieder mit der Mannschaft im Flieger zurück nach München.