Wie ist die Stimmung im Team nach dem ungewöhnlichen Zeitpunkt des Trainerwechsels kurz vor Playoff-Beginn? Was hat sich verändert?

So viel haben wir am System gar nicht geändert. Wir haben viel an der Kommunikation und an der Verteidigungsstellung gearbeitet, stecken mehr Energie in die Verteidigung. Wir spielen ja einen schönen Basketball, müssen aber auch mal leichte Körbe erzwingen. Wenn wir eine schöne Offense spielen, dann nur, wenn auch die Defense steht. Wenn man sich die Serie anschaut: low scoring game. Im letzten Spiel haben wir wenig Fastbreak-Punkte erzielen können – dabei ist das eine unserer Stärken.