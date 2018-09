Danilo Barthel: "Wir haben eine gute Teamchemie"

Welche Aufgaben kommen als Kapitän jetzt noch auf Sie zu?

Vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Trainer zu kommunizieren, wie es der Mannschaft geht, welche Eindrücke ich vom Training oder von Spielen habe. Ein bisschen etwas Organisatorisches außenrum, was wir zum Beispiel zum Essen anziehen.

Wie groß ist der Respekt davor, Anton Gavel, der seine Karriere beendet, als Kapitän zu beerben?

Ich trete da in große Fußstapfen. Anton hat das herausragend gemacht mit seinem Charakter und seiner Art, wie er kämpferisch vorangegangen ist und immer alles gegeben hat.

Wie ist Ihr Eindruck vom neuen Team?

Das sind alles gute Jungs, mit denen es großen Spaß macht. Wir haben eine gute Teamchemie und uns mit viel Euroleague-Erfahrung verstärkt. Wir sind ein sehr stimmiges Team, das noch jung ist und viel Potenzial hat, aber auch schon Erfahrung, um auf dem Niveau, auf dem wir jetzt spielen wollen, zu bestehen.

In Jared Cunningham und Reggie Redding hat Bayern seine beiden besten Schützen verloren. Ein Problem?

ei erfolgreichen Teams gehen immer auch Spieler von Bord. In Petteri Koponen haben wir aber einen der besten Dreierschützen der Euroleague dazubekommen. Maodo Lo ist auch ein sehr guter Schütze. Ich denke, dass wir das auffangen können. Wie gut unser Team zusammenpasst, wird sich zeigen, wenn die Saison losgeht. Ich habe aber ein gutes Gefühl.

Danilo Barthel leidet mit verletztem Kollegen Milan Macvan

Wie hart war der Rückschlag durch Milan Macvans schwere Verletzung?

Als ich das mitbekommen habe, war ich am Boden. Er ist auch vom Charakter her einer der besten Mitspieler, die man haben kann, immer für die Mannschaft da. Nach seinem ersten Kreuzbandriss hat er sich so gut zurückgekämpft. Dass das dann noch mal passiert, ist wohl mit das Bittereste, was einem im Sportlerleben passieren kann. Ich habe ihm geschrieben: Egal, was ist, wenn er irgendetwas braucht, stehen wir als Team voll hinter ihm. Letztes Jahr konnten wir seinen Ausfall wegstecken und können es jetzt hoffentlich wieder. Aber es tut mir einfach sehr leid für ihn.

Sind Sie in Kontakt mit Ihrem Kumpel Paul Zipser? Nach zwei Jahren bei den Chicago Bulls ist er aktuell vertragslos und eine Rückkehr zu Bayern ist im Gespräch.

Wir haben uns gerade bei der Nationalmannschaft getroffen. Er ist ein Spieler, der ein extrem gutes Niveau hat. Deshalb würde ich immer sagen, dass ich ihn gerne in meiner Mannschaft hätte. Aber ob das noch mal zusammenkommt, weiß man nicht. Wir haben vor allem über seine Gesundheit und nicht groß über seine vertragliche Situation und was da in der Zukunft sein kann geredet.

Die Erwartungen und Ziele sind beim Double-Titelverteidiger jetzt sicher andere, oder?

Der Druck steigt natürlich nach der erfolgreichen letzten Saison. Wir sind jetzt die Gejagten. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Titel verteidigen können, wissen aber auch, dass es wieder sehr eng sein wird und wir alles dafür tun müssen. Letztes Jahr haben wir eine fast perfekte Saison gespielt. Es wird extrem schwer, das zu toppen. Aber wir geben unser Bestes dafür. Wie groß ist die Vorfreude auf die Euroleague? Riesig. Für unseren Verein, München und Basketballdeutschland werden das großartige Events sein. Ich persönlich freue mich auch auf meine erste Euroleague-Saison, mich mit den Besten in Europa messen zu können.