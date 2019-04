Bayern Axtmörder kommt in Psychiatrie

Der Deutsche hatte die Tat zum Prozessauftakt am Montag gestanden. In der Verhandlung hatte er angegeben, am Tag der Tat "Wut auf die Welt" verspürt zu haben. Daraufhin habe er sich entschlossen, die nächste Person umzubringen, die ihm begegnet. Er griff seine 77-jährige Nachbarin von hinten mit der Axt an. Als die Schläge auf deren Kopf diese nicht töteten, versuchte er zunächst, sie mit einem Seil zu erdrosseln. Anschließend stach er mit einem Messer auf sie ein. Kurz nach dem Mord der Nachbarin in deren Wohnung rief der Mann die Polizei und ließ sich festnehmen.