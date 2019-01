Parsberg - Erst gedrängelt, dann geschlagen: Mitten auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz hat ein 30-Jähriger einen anderen Autofahrer zum Halten gezwungen und ist dann auf ihn losgegangen. Der Mann habe am Donnerstag nahe Parsberg zunächst versucht, per Lichthupe einen 59-Jährigen zum Spurwechsel zu bringen, teilte die Autobahnpolizei am Freitag mit.