Lagerhalle angezündet - Steine auf Regionalbahn geworfen

Der Gerichtssprecher, der als Prozessbeobachter zugelassen wurde, sagte, der 20-Jährige habe im Verfahren den Jüngeren als treibende Kraft für die Taten bezeichnet. Er habe aus "Frusterlebnissen" während des Tages heraus zunächst in der Nacht zum 4. Mai 2018 mit dem jüngeren Angeklagten in einer leerstehenden ehemaligen Düngemittelfabrik in Erlangen Holz aufgeschichtet und den Stapel mit einem Brandbeschleuniger angezündet. Er sei nicht davon ausgegangen, dass das Feuer das gesamte Gebäude niederbrennen würde. Auch hier will der Jüngere nur beim Holzaufschichten geholfen haben.