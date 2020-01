Am 20.2. bietet das Nürnberger Standesamt mit 25 Trauterminen mehr als doppelt so viele wie an einem normalen Donnerstag an. Am Dienstag waren davon noch vier nicht vergeben. Das Münchner Standesamt hat seine Trautermine auf 36 sogar verdreifacht, 6 davon waren zunächst noch frei. "Normalerweise sind die Schnapszahltermine schnell weg", sagte Johannes Mayer vom Kreisverwaltungsreferat. Aber der Februar sei für Hochzeiten nicht so beliebt wie andere Monate.