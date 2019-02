Augsburg - Die ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm könnte zu einer weiteren Schnellfahrstrecke in Bayern ausgebaut werden. Bei einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag in Augsburg wollen Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) und der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, über die nächsten Schritte informieren.