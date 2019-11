Augsburger Puppenkiste entführt in die Welt des Verbrechens

Die Schau thematisiert beispielsweise einen Einbruch in eine Villa aus Erich Kästners Kinderroman "Pünktchen und Anton" und stellt Otfried Preußlers prominenten Straftäter, den Räuber Hotzenplotz, vor. Auch eine der bekanntesten Figuren des in Augsburg geborenen Theaterdramatikers Bertolt Brecht taucht in der Ausstellung auf: Der Großstadtverbrecher Mackie Messer aus der "Dreigroschenoper" ist als Marionette zu bestaunen.