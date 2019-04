Nach Fall in Haar Jugendliche auf Zug geklettert: Zwei Tote in zwei Tagen

Haar/Osterhofen - Wieder ist ein Jugendlicher an einem Bahnhof ums Leben gekommen: Ein 16-Jähriger ist im niederbayerischen Osterhofen in der Nacht zu Mittwoch von einem Stromschlag getroffen worden. Er war auf den Waggon eines abgestellten Güterzugs geklettert, wie die Polizei mitteilte. Erst in der Nacht zu Dienstag war in Haar bei München ein 17-Jähriger auf ähnliche Weise ums Leben gekommen.