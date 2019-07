Bamberg - Ein Mann soll in Bamberg ein spielendes Kind mit einer Hundeleine massiv gedrosselt haben. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen werde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der achtjährige Junge habe mit einem sieben Jahre alten Freund in einer Grünanlage gespielt.