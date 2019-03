Bayern A6 und A9 nach Unfällen gesperrt

Unfall auf der A6

Wegen eines Unfalls mit fünf Lastwagen wurde auch die A6 zwischen Nürnberg und Roth gesperrt. Ein mit Sand beladener Lkw war in ein Stauende gefahren und schob vier weitere Lastwagen ineinander, wie die Polizei mitteilte. Drei Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Beamten gingen für den Nachmittag von erheblichen Behinderungen in Fahrtrichtung Heilbronn aus.