Bamberg Spitzenreiter Mehr als 9.000 Menschen in Bayerns Ankerzentren

Bei den Herkunftsländern liegt Nigeria vor dem Irak und der Türkei

Die Zahl der Asylbewerber in Bayern sei weiterhin hoch und ein Ende der Einwanderung über das Asylrecht nicht in Sicht, sagte AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner. "Besonders augenfällig ist der hohe Anteil mutmaßlicher Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika sowie aus Ländern, in denen kein Krieg oder Bürgerkrieg herrscht." In Syrien und dem Irak sei der Bürgerkrieg mittlerweile beendet, so dass eine zügige Rückführung von Flüchtlingen erfolgen könne.