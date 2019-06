Rollstuhl fängt Feuer - 86-Jähriger stirbt an Verbrennungen

Bei den Arbeiten in einer Halle in Egglham fingen die Kleidung und der Rollstuhl des Mannes aus zunächst unklarer Ursache Feuer. Angehörige löschten den Brand und verständigten den Notarzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb er nach dem Unfall am Freitag wenig später.