Weißenstadt - Ein Senior hat im Landkreis Wunsiedel einen Autounfall verursacht und ist nach einem Streit mit dem Fahrer des anderen Wagens zu Fuß geflüchtet. "Der 83-Jährige hat sich erst am Samstag telefonisch bei der Polizei gemeldet - vorher war er unauffindbar", teilte ein Sprecher mit. Der Mann hatte am Freitagabend das entgegenkommenden Auto eines 25-Jährigen gerammt. "Der 25-Jährige war aber extra an den Rand gefahren und hatte angehalten", so der Sprecher.