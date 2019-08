Bad Tölz - Ein 80 Jahre alter Mann ist nach einem unbemerkten Brand tot in seiner Wohnung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gefunden worden. Angehörige des Seniors hatten die Polizei verständigt, da sie den Mann seit mehreren Tagen nicht mehr gesprochen hatten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Polizisten am Freitag zur Wohnung des Mannes gingen, stellten sie fest, dass es dort gebrannt hatte und die Wohnung erheblich verrußt war. Sie fanden die Leiche des 80-Jährigen.